Незалежно від того, хто представляє країну, вона бере на себе повні зобов'язання, - Кулеба про учасників Кримської платформи
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання про те, що із 46 офіційних делегацій, підтверджених наразі, тільки 15 будуть представлені на рівні президентів, прем’єр-міністрів чи голів парламентів, Кулеба звернув увагу: "Незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов’язання. Немає жодної різниці між вагою зобов’язання, взятого на саміті президентом і міністром закордонних справ. Тому що вони всі є главами делегацій держав. Вони там не в особистій ролі".
"Кримська платформа зібрала багато учасників. Це все важливі для нас учасники. І всі вони рівнозначні з точки зору подальшої роботи на Кримській платформі", - додав він.
"І сенс Кримської платформи саме в тому, що, використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як на державу-агресора і кінцевої деокупації півострова", – наголосив Дмитро Кулеба.