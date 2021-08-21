США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини

Посольство США в Україні оголосило результати конкурсу на отримання грантів у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2021 року. Переможцями грантової програми США на понад 400 тис. доларів стали проєкти збереження культурної спадщини України в Чернівцях, Вінниці та Луганську.