США виділили $400 тис. на гранти для збереження культурної спадщини
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство США у фейсбуці.
Гранти отримали:
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича - проєкт Збереження Мармурової зали університету 19 століття ($363,784)
Вінницький обласний краєзнавчий музей - проєкт Збереження етнографічних об'єктів, пов'язаних з українським композитором 19 століття Миколою Леонтовичем ($27,917);
Громадська організація "Вибір" із Луганської області - проєкт Документування пам'ятників архітектури Луганської області ($17,285).
Посольство США також оголосило в межах програми Фонду AFCP конкурс пропозицій на отримання грантів 2022 року.
"Посольство США в Україні оголошує конкурс пропозицій у межах програми Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) 2022 року. Програма Фонду AFCP має на меті збереження історичних будівель і пам'ятників, археологічних об'єктів, музейних колекцій, форм вираження традиційної культури, зокрема мов корінних народів і ремесел", - зазначили в посольстві.