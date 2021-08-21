На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області
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36-річний житель Львівщини, який не був вакцинований проти коронавірусу, помер від штаму Covid "Дельта".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.
"Штам "Дельта" коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років. Він був невакцинований. За межі Львівщини не виїжджав", - зазначила вона.
Штам "Дельта" був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України".
Лікарка розповіла, що чоловіка доставили в лікарню у важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії.
Хворий 8 днів перебував на апараті ШВЛ, за його життя боролися медики.
Іванченко зазначила, що пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.