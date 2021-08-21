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На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області

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На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений, - санлікарка області
36-річний житель Львівщини, який не був вакцинований проти коронавірусу, помер від штаму Covid "Дельта".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.

"Штам "Дельта" коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років. Він був невакцинований. За межі Львівщини не виїжджав", - зазначила вона.

Штам "Дельта" був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України".

Лікарка розповіла, що чоловіка доставили в лікарню у важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Хворий 8 днів перебував на апараті ШВЛ, за його життя боролися медики.

Іванченко зазначила, що пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

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Топ коментарі

  • Кіт Яша
    Це що, тільки один помер і тільки від дельти і тому, що не був щеплений?
    Ви розумієте весь маразм того що пишете?
    Скільки померло від сердечних захворювань через невчасну допомогу?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Мне вот интересно, а если бы заболел и умер привитый появилась бы подобная информация в СМИ? Или сказали бы от сопутствующих заболеваний умер?
  • Evgeny N
    Маніпуляція інформацією стала для нинішньої влади нормою поведінки.
    Навіть в Європах та Америках говорять про побічні ефекти вакцинації, але в Україні такого немає... Офіційно...
    Для здорової людини вакцина - шлях до здорового життя (і я це підтримую), а для тих в кого є хвороби, що ця вакцина спровокує до розвитку? Наше МОЗ хоч щось про це говорить? В мене сусід, після вакцинації провів майже тиждень під ШВЛ через те, що в нього була якась там хронічна хвороба (я не медик, тому не питайте яка саме. Щось чи то з серцем, чи то з легенями).
    Але чомусь ауцентують увагу тільки на смертях та захворюванні невакцинованих і ніц не говорять про ускладнення серед тих, хто вакцинувався.
    Можливо, той відсоток і не великий, але він є і про нього теж треба казати, на мою думку.
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