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"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа

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"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа
Газотранспортний проєкт "Північний потік-2" робить Євросоюз більш залежним від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло 21 серпня.

"Беручи до уваги ситуацію, яка склалась, і поведінку Росії, проєкт "Північний потік-2" робить Європейський Союз ще більш залежним від російського газу. І від самого початку Литва була проти цього проєкту, як й інші балтійські країни та Польща, тому що ми не вважаємо, що цей проєкт комерційний. Ми вважаємо його геополітичним. І я думаю, що він створює певні ризики для ЄС: він буде більш залежним від поставок російського газу, і, звичайно, це додаткова загроза", - сказав Науседа.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Спасибо Литве за дружбу с Украиной . Маленькая героическая страна старается поддержать 40 млн Украину .
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    В Украине до войны работали две американские газодобывающие компании, сначала им ставили палки в колёса рыги коррумпированные Российской Фашизацией, потом рашистские боевики объявили на них охоту. А в планах было обеспечение газом Украины и экспорт в ЕС...
  • Sophia-Maria Duglass
    Сначала от **** зависела только Меркель ( видимо был компромат и его **** скинули работники штази)
    Теперь от **** зависит вся Германия
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