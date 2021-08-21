"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа

Газотранспортний проєкт "Північний потік-2" робить Євросоюз більш залежним від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло 21 серпня.

"Беручи до уваги ситуацію, яка склалась, і поведінку Росії, проєкт "Північний потік-2" робить Європейський Союз ще більш залежним від російського газу. І від самого початку Литва була проти цього проєкту, як й інші балтійські країни та Польща, тому що ми не вважаємо, що цей проєкт комерційний. Ми вважаємо його геополітичним. І я думаю, що він створює певні ризики для ЄС: він буде більш залежним від поставок російського газу, і, звичайно, це додаткова загроза", - сказав Науседа.

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