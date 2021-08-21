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Росіянин уплав дістався до Японії та попросив там політичного притулку

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Росіянин уплав дістався до Японії та попросив там політичного притулку
Громадянин Росії самостійно приплив з південно-курильського острова Кунашир у Японію, щоб попросити політичного притулку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це 20 серпня повідомляє Kyodo.

Росіянина затримали на острові Хоккайдо. У який спосіб він плив, не уточнюється. Генконсульство Росії в Саппоро 21 серпня повідомило, що з'ясовує обставини події у японських компетентних органів.

Як розповіли "Інтерфаксу" в адміністрації Південно-Курильського міського округу, чоловік - виходець з Уралу. Він отримав далекосхідний гектар три роки тому, переїхав на Кунашир, де підробляв фізичною працею.

Як розповіли в адміністрації, чоловік зник 17 серпня, і спочатку на острові думали, що він пропав. "Під час огляду його квартири виявили плакати Японії тощо, він культуру Японії любив", - зазначив співрозмовник агентства.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Там все жителям Курил раздай японские паспорта, так они через неделю забудут Рашку и через пару месяцев японский выучат
  • Кіт Яша
    Скрєпний маркетинг: "Ублюдочек с ******** вылупили ушлёпочка" ™

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  • Кіт Яша
    Вечірня стабільність))

    На Москві батя привіз сувенір з Бімбасу та разом з пздюком пішов на концерт Кабздона. Другий синок хероя здихає в реанімації.

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