Потрібно визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні. Водночас прийняття закону про олігархів, на його думку, не відлякає інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Україні 24".

"Це потрібно визнавати, що вплив олігархів на законодавчу владу існує, на превеликий жаль. Якщо вони мають вплив, це загроза", - зауважив Данілов.

Зазначимо, це стало відповіддю на прохання прокоментувати заяву спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, що із законопроєкту про олігархів потрібно виключити норму про те, що реєстр олігархів має формувати РНБО, нібито "через конфлікт інтересів".

"Якщо він вважає, що когось із членів РНБО можуть корумпувати олігархи, тоді треба безпосередньо вказувати, хто до цього схильний. І чи є серед 23 членів РНБО люди, які можуть піддатися цій спокусі", - підкреслив Данілов.

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