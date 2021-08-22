Зараз це галузь кумівства, - Данілов анонсував проведення засідання РНБО з питань лісового господарства
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В Україні планують провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо лісової галузі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив в інтерв'ю каналу "Україна 24".
Данілов підкреслив, що лісова галузь в Україні проблемна, оскільки це галузь кумівства.
"У нас на сьогодні лісова галузь - це галузь кумівства за нашими дослідженнями", - заявив Данілов.
Він додав, що щодо лісової галузі готується засідання РНБО.
"Готуємо засідання РНБО і будемо пропонувати своє бачення розвития лісової галузі", - уточнив секретар РНБО.