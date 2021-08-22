Український літак із Кабула приземлився у Києві: на борту 83 людини, зокрема 31 українець (оновлено)

Сьогодні вранці літак з евакуйованими з Афганістану українцями і громадянами інших держав здійснив успішну посадку в одному зі столичних аеропортів.

Про це журналістка "Радіо Свобода" Мар'яна Драч повідомила в своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці", - написала журналістка.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Як повідомляє Офіс президента, літак евакуював з Афганістану 83 людини, в тому числі 31 українці, а також громадян інших держав. Це другий евакуаційний борт, який доставив людей з Кабула до Києва.

Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула і стосовно яких російська пропаганда поширювала фейк, нібито їх покинули напризволяще.

Літак зустрічали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми обіцяли, що ми їх повернемо, і сьогодні ми їх повернули", – зазначив міністр закордонних справ.

Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій, яким у Афганістані загрожувала небезпека.

Один з евакуйованих дістав тілесне ушкодження в результаті штовханини в аеропорту Кабула, але його життю нічого не загрожує. Усіх врятованих оглянуть медики, евакуйовані максимально швидко пройдуть необхідні формальні процедури, щоб мати змогу відпочити після складного перельоту.

Афганська журналістка Фатіма Хуссейні розповіла подробиці евакуації та подякувала за порятунок.

"Українські військові – це справжні герої. Вони допомогли нам дістатись аеропорту, який постійно обстрілював "Талібан", – повідомила вона.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, другий військово-транспортний літак України залишив аеропорт Кабула і перебував деякий час в аеропорту в Пакистані.

Раніше понад 150 українців, членів їх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану.