Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вселенський патріарх Варфоломій проводить разом з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм літургію у Святій Софії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Літургія відбувається під відкритим небом.

На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.

Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.







































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