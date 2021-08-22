Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Літургія відбувається під відкритим небом.
На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.
Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.
20 серпня розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя - Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.
У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.