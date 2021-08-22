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Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Вселенський патріарх Варфоломій проводить разом з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм літургію у Святій Софії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Літургія відбувається під відкритим небом.

На богослужіння слід було прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки.

Прохід було відкрито з 6 години ранку. Доступ на територію Святої Софії відбувається із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.

Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 01
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 02
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 03
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 04
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 05
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 06
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 07
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 08
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 09
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 10
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 11
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 12
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 13
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 14
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 15
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 16
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 17
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 18
Варфоломій та Епіфаній проводять літургію у Софійському соборі 19

20 серпня розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя - Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася  подячна молитва з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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Топ коментарі

  • Борис Пилипенко
    будем надеяться что визит в Украину святейшего Патриарха ускорит ликвидацию здесь московского сатаната
  • Ан Мур
    Віряни з усієї України у Святій Софії щиро привітали Петра Порошенка і подякували за Томос*

    Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

    Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
    «Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», - поділився емоціями п'ятий Президент.
  • Африкан_Свиридович
    А Зе не приїхав, бо там Порох? Чи тому, що він нехрещений?
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