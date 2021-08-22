США звернулися до України з проханням про допомогу в евакуації з Афганістану людей, яким загрожує небезпека

Сполучені Штати Америки звернулися до української влади з проханням про допомогу в проведенні операції з евакуації з Афганістану низки осіб, яким загрожує небезпека.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України з посиланням на МЗС.

"Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що Вашингтон, зі свого боку, допомагає Києву в операціях з евакуації українських громадян з Афганістану.

Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян на літаку, який вже є в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня із Києва.

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15 серпня український приватний літак вивіз 79 людей з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Вранці 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ, який напередодні вилетів з афганського аеропорту Кабула, прибув до Борисполя. На його борту перебувало 83 пасажири, з яких 31 громадянин України.