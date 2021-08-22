Поблизу аеропорту Кабула загинули сім афганців, - міноборони Великої Британії

Тиснява і спека на підступах до аеропорту в Кабулі привели до загибелі семи афганців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє британське Міністерство оборони.

"Наші думки - з сім'ями семи афганських цивільних осіб, що померли в натовпі в Кабулі", - заявили в міністерстві.

"Обстановка залишається вкрай складною. Ми робимо все можливе, щоб вирішувати проблему у якомога безпечніший спосіб", - наголошується у заяві.

Телеканал зазначає, що на територію аеропорту намагаються прорватися тисячі афганців, причому багато хто з них не потрапляє у ті категорії громадян, які можуть розраховувати на евакуацію із захопленого рухом "Талібан" Афганістану. Люди перебувають цілодобово на сонці, багато втрачають свідомість через спеку.

Sky News показує кадри, на яких видно, як західні військові на підступах до аеропорту намагаються відновити порядок у натовпі та надають допомогу постраждалим афганцям.

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