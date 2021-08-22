У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції

У разі виникнення у Криму гуманітарної катастрофи через нестачу води Україна готова надіслати півострову воду, проте лише бутильовану в рамках гуманітарної допомоги.

Про це ексклюзивно розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L.B.

"У разі погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму та самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованою водою. Ми вже це робимо в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості", – говорить заступник профільного міністра.

Також Яременко наголосив, що через Північно-Кримський канал дніпровська вода до Криму потрапить лише після деокупації півострова. До того часу за все, що там відбувається, відповідає Росія як країна-окупант.

Через посушливу зиму 2019-2020 років і відсутність дніпровської води з Північно-Кримського каналу в населених пунктах Криму почалися проблеми з водою. У великих містах вода йде по годинах, а у 30 населених пунктах колодязі та свердловини вже пересохли. Туди привозять лише цистерни з водою. Окупаційна влада на вирішення проблеми вже безрезультатно виділила понад 50 мільярдів рублів.

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