У разі гуманітарної катастрофи Україна готова направити воду в окупований Крим, але тільки бутильовану, - Мінреінтеграції
Про це ексклюзивно розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на L.B.
"У разі погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму та самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованою водою. Ми вже це робимо в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості", – говорить заступник профільного міністра.
Також Яременко наголосив, що через Північно-Кримський канал дніпровська вода до Криму потрапить лише після деокупації півострова. До того часу за все, що там відбувається, відповідає Росія як країна-окупант.
Через посушливу зиму 2019-2020 років і відсутність дніпровської води з Північно-Кримського каналу в населених пунктах Криму почалися проблеми з водою. У великих містах вода йде по годинах, а у 30 населених пунктах колодязі та свердловини вже пересохли. Туди привозять лише цистерни з водою. Окупаційна влада на вирішення проблеми вже безрезультатно виділила понад 50 мільярдів рублів.