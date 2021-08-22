Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі". ВIДЕО
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Київському меру Віталію Кличку не дозволили бути присутнім на зустрічі федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель у столичному аеропорту "Бориспіль".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Кличко зробив у Телеграмі.
"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду. Але таке в моїй практиці мера — вперше", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Києва з офіційним візитом у неділю, 22 серпня.