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Кличко: Мені не дозволили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі". ВIДЕО

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Київському меру Віталію Кличку не дозволили бути присутнім на зустрічі федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель у столичному аеропорту "Бориспіль".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Кличко зробив у Телеграмі.

"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду. Але таке в моїй практиці мера — вперше", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Києва з офіційним візитом у неділю, 22 серпня.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Ермак хочет лично встречать .хоть бы бубочку не забыл 😀😀😀
  • patriotukrainy
    Какое же мерзкое,- это зеленое чмо и его кАманда!
  • Yuriy Kundin
    Виталик, первое, что тебе надо будет сделать, когда ты станешь президентом,
    это применить к Зеленскому билль о правах. Но можно и левой.
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