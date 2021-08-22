Новини • Агресія Росії проти України

ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний

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ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний нагадав, що в умовах триваючої агресії Російської Федерації проти України Збройні сили нашої держави мають готуватися до ведення наступальних дій щодо звільнення тимчасово окупованих територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню, про це він заявив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі "Там, де ми - там Україна", який відбувається в Києві в неділю, 22 серпня.

Головнокомандувач підкреслив, що наразі Збройні сили України виконують свої завдання в умовах відбиття агресії ЗС РФ.

"Війна на сході триває, це очевидно. Майже щодня – вбиті та поранені, покалічені… Це свідчить про те, що війна триває… На сьогодні мені дуже хотілося б, щоби Збройні сили України отримували від держави те, що їм необхідно: відповідне озброєння, відповідна військова техніка. Збройні сили України мають розвиватися, мають удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І найголовніше –підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій", – підкреслив генерал-майор.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив бажання, щоби "суспільство не відділило від себе ветеранів, волонтерів".

"… Бо як тільки це відбудеться – постане одразу ж і стіна між ЗСУ. Чому? Тому що сьогодні – ми в Збройних силах, завтра – ветерани. І це має бути свідомий організм, який називається "свідоме суспільство", – резюмував Залужний.

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Топ коментарі

  • KAISERWALD
    ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 7479
  • KAISERWALD
    ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 260
  • Вася Шевченко f77d76ba
    от зачем Вы так ?))) только герб и тарифы...а цепь нашейную преЗЕ увеличил....себе? ото же
    ВСУ должны готовиться к ведению наступления для освобождения оккупированных территорий, - Залужный - Цензор.НЕТ 1529

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