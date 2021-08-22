ЗСУ мають готуватися до наступу для звільнення окупованих територій, - Залужний
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню, про це він заявив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі "Там, де ми - там Україна", який відбувається в Києві в неділю, 22 серпня.
Головнокомандувач підкреслив, що наразі Збройні сили України виконують свої завдання в умовах відбиття агресії ЗС РФ.
"Війна на сході триває, це очевидно. Майже щодня – вбиті та поранені, покалічені… Це свідчить про те, що війна триває… На сьогодні мені дуже хотілося б, щоби Збройні сили України отримували від держави те, що їм необхідно: відповідне озброєння, відповідна військова техніка. Збройні сили України мають розвиватися, мають удосконалювати свою тактику, переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І найголовніше –підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій", – підкреслив генерал-майор.
Головнокомандувач ЗСУ також висловив бажання, щоби "суспільство не відділило від себе ветеранів, волонтерів".
"… Бо як тільки це відбудеться – постане одразу ж і стіна між ЗСУ. Чому? Тому що сьогодні – ми в Збройних силах, завтра – ветерани. І це має бути свідомий організм, який називається "свідоме суспільство", – резюмував Залужний.