Епідзонування України: в 11 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 22 серпня, в Рівненській і Чернівецькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Рівненській області становить 53,2% (норма не більше 50%), в Чернівецькій - 71,8%.
Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник в Донецькій області становить 5,0% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Запорізькій - 4,6%, Івано-Франківській - 4,1%, Київській - 4,6%, Одеській - 4, 3%, Сумській - 5,7%, Тернопільській - 5,2%, Хмельницькій - 4,8%, Черкаській - 4,3%, Чернівецькій - 5,6%, і в Чернігівській області - 4,4%.
Зазначимо, що всі регіони України розташовані в "зеленій" зоні карантину.