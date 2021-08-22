Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.
"Завдяки співпраці державної та місцевої влад сьогодні у Луганській області завершено будівництво телевізійної вежі. Стратегічно важливий об’єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Також зі збудованої телевежі здійснюватиметься трансляція на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту", — зазначив Олексій Чернишов.
Конструкція вежі є унікальною інженерною розробкою заввишки у 150 метрів та вагою майже 100 тонн. Передбачається, що телевежа забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.
Довідка.
Проєкт радіотелевізійної станції "Комишуваха" став переможцем відкритого конкурсу Мінрегіону у 2018 році серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.