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Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон

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Будівництво телевежі для мовлення на територію ОРДЛО завершено на Луганщині, - Мінрегіон
На території Попаснянської тергромади, що на Луганщині, завершено будівництво радіотелевізійної станції. Український контент знову стане доступним на частині окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Завдяки співпраці державної та місцевої влад сьогодні у Луганській області завершено будівництво телевізійної вежі. Стратегічно важливий об’єкт, адже на прифронтових територіях з 2014 року частково відсутнє українське радіо- та телемовлення. Також зі збудованої телевежі здійснюватиметься трансляція на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування матимуть доступ до українського контенту", — зазначив Олексій Чернишов.

Конструкція вежі є унікальною інженерною розробкою заввишки у 150 метрів та вагою майже 100 тонн. Передбачається, що телевежа забезпечить трансляцію близько 30 каналів цифрового телебачення та 8 радіоканалів.

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Довідка.

Проєкт радіотелевізійної станції "Комишуваха" став переможцем відкритого конкурсу Мінрегіону у 2018 році серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

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Топ коментарі

  • user009
    Потому, что в Украине нет СБУ, судей и закона о коллаборационизме.
  • Sophia-Maria Duglass
    Не знаю на чем ездит министр культуры - может личным самолетом летает?

    Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
    И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
    ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
  • Володимир Сливка
    А в якому форматі?Та хто говорив що не було доступу до українського ТВ через супутниковий звязок?Це у укрїнців нема доступу так як аналогове ТВ відключили а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось а супутникове закодували а інтернет зробили платним ктім того і платні пакети ТВ.А мокшандія в цей час все більше та більше нарощує відкритих та безплатних телеканалів на Україну.
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