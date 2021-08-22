За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 153 нові випадки, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"153 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Двоє людей померли. Загалом, від початку пандемії в Києві від коронавірусу померли 5268 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 222435", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 88 жінок, віком від 18 до 83 років та 59 чоловіків, віком від 20 до 73 років. А також 5 дівчаток віком від одного до 17 років та один хлопчик віком три місяці.
До лікарень столиці госпіталізували 25 хворих на коронавірус. А також 24 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 59 людей. Загалом коронавірус подолали 214760 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському та Оболонському районах – по 24, в Дарницькому – 22, в Голосіївському та Деснянському районах – по 16 випадків", – зазначив Віталій Кличко.