Біокластер для виробництва тест-систем і вакцин створять в Україні, - Шмигаль

В Україні зможуть виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цього тижня уряд підтримав рішення про створення біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій".

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"Кластер дасть можливість зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал нашої країни", - підкреслив глава уряду.

Він також додав, що на базі біокластера маємо почати виготовлення тест-систем і вакцин з відкритою технологією виробництва. А кінцевою метою повинно стати розроблення власних вакцин.