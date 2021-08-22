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Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві

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Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві
У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.

"Після переговорів Володимира Зеленського та Ангели Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі", - сказано в повідомленні пресслужби.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Привезла йому інструкції від хуйла.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    штазі - це школа!
  • Леонід Мефодовський
    Зараз фрау рібентроп буде показувати бубочкє фотки, з його банних концертів, перед російськими чинушами, що привезла від путєна...
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