Зустріч Меркель і Зеленського розпочалася у Києві

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.