Дністровська ГАЕС має стати найбільшою у Європі, - Шмигаль

На Дністровській гідроакумулюючій електростанції (ГАЕС) в генераторному режимі запрацював гідроагрегат №4.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Чому це важливо? Дніпровська ГАЕС має стати найбільшою в Європі. Станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт. Агрегат №4 забезпечить додаткові 324 МВт цінних балансуючих та маневруючих потужностей, які необхідні нашій енергосистемі в процесі інтеграції до європейської енергомережі ENTSO-E. Запуск гідроагрегату дасть змогу "Укргідроенерго" виконувати соціальні обов’язки з надійного електропостачання та забезпечення населення України електроенергією за визначеним Урядом тарифом", - зазначив Шмигаль.

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