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Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки

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Путін: Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ситуація в Афганістані має пряме безпосереднє відношення до безпеки в Росії. Він також розкритикував ідеї Заходу розміщувати біженців з Афганістану в Центральній Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Росія не повинна допустити до себе бойовиків з Афганістану під виглядом біженців, зазначив російський президент.

"Ситуація в Афганістані має безпосереднє відношення до нашої безпеки", - заявив Путін.

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Раніше повідомлялося, лідери афганського фундаменталістського ісламістського руху "Талібан", який захопив контроль майже над усією територією Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити плани на свою майбутню владу.

Нагадаємо, сьогодні вранці літак з евакуйованими з Афганістану українцями і громадянами інших держав здійснив успішну посадку в аеропорту Києва.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 8688
  • Анатолик
    Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 3970
  • Alex Uzh
    Ссышь, пупсик?)))
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