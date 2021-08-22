Україна, Німеччина і Франція мусять мати консолідовану позицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України, Німеччини і Франції повинна бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель в Києві в неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах", - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський: "Північний потік-2" - небезпечна геополітична зброя Кремля