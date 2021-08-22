Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель
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Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Росія є учасником конфлікту, правильно, що відмовляєються вести прямі переговори з представниками сепаратистів", - заявила вона.
Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі, і над цим треба постійно працювати.