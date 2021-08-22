Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель

Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Росія є учасником конфлікту, правильно, що відмовляєються вести прямі переговори з представниками сепаратистів", - заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі, і над цим треба постійно працювати.

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