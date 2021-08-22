Новини • Агресія Росії проти України

Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель

1275394
Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель
Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Росія є учасником конфлікту, правильно, що відмовляєються вести прямі переговори з представниками сепаратистів", - заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі, і над цим треба постійно працювати.

Також читайте: Україна, Німеччина і Франція мусять мати консолідовану позицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Там можлива неточність перекладу... Не потрібно завчасно радуватись.
    От, якби вона вжила словосполучення "стороною конфлікту" а не "учасником"... Бо учасником може бути і посередник, яким ото є ОБСЄ
  • Вальд Ще
    Нарешті!!!
  • саша паламарчук
    Не конфлікта, а війни.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини