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Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну

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Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну
Уряд Німеччини прагне до того, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"... Дуже важливо наше співробітництво в галузі енергетики. Воно вже існує, але буде продовжено, і в зв'язку з тим, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила (під час візиту 20 серпня. - Ред.), що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який діє до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Ключевое слово ХОТИМ ...... Хотеть не вредно ... И так понятно что все это херня полная прокидают нас ШВАБЫ Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 9485
  • jklpqrs
    И для этого надо привести в Раду террористов ОРДЛО, дать им свои органы правопорядка и налогообложения, выплатить пенсии, заплатить дань(компенсации за ущерб, который они же и нанесли)и т.д. В общем - это новая песня о главном от Дмитриева - Мааса.
    Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок хуйла, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
  • Phoenix. UA
    Хочеш на трубу "сісти" як Шредер??
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