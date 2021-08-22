Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну
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Уряд Німеччини прагне до того, щоб договір про транзит російського газу через Україну був продовжений якомога швидше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"... Дуже важливо наше співробітництво в галузі енергетики. Воно вже існує, але буде продовжено, і в зв'язку з тим, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила (під час візиту 20 серпня. - Ред.), що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який діє до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель.