Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо"

Україна продовжує розраховувати на поставки озброєння з Німеччини для боротьби з російською агресією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зверталися щодо поставок зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо - в рамках навчань, в рамках натівських навчань. Дійсно, і Європа, і Німеччина нас підтримують. Однак нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно сильно розраховуємо і очікуємо", - підкреслив Зеленський.

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