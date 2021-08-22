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Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо"

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Зеленський про постачання зброї з Німеччини: "Нам потрібні предметні речі. Розраховуємо й очікуємо"
Україна продовжує розраховувати на поставки озброєння з Німеччини для боротьби з російською агресією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зверталися щодо поставок зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо - в рамках навчань, в рамках натівських навчань. Дійсно, і Європа, і Німеччина нас підтримують. Однак нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно сильно розраховуємо і очікуємо", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зеля похож на женщину в немецких порнофильмах.С любой стороны и..ну вы знаете.Какая ирония. Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" - Цензор.НЕТ 6508
  • jklpqrs
    Проститутка криворогатая ожидает приема оружия от немцев. Хоть бы сообщил, с какой стороны ожидает, чтоб не удивлялся...
  • Власов Сергей b3083465








    tZE inform

    @tZEinform


    "Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" Укроборонпрому три месяца назад германские фирмы отказали в продаже даже станков для высокоточной обработки. А Вова все ждет ...
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