Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію, що в понеділок, 23 серпня, в Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини і США, на якій буде обговорюватися питання транзиту газу через Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

"Ми дійсно обговорювали з канцлеркою питання про продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч. Будуть зустрічатися три міністри енергетики - України, Німеччини і США. Може там з'являться більш конкретні речі - перехід на зелену енергетику і зелений курс України", - підкреслив Зеленський.

Глава держави продовжив, що "для України перехід на зелену енергетику вимагає великих коштів і термінів".

"Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, і що вона може втратити після 2024 року і хто і які гарантії дасть Україні", - резюмував Зеленський.

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