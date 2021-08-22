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Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу

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Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію, що в понеділок, 23 серпня, в Києві відбудеться зустріч міністрів енергетики України, Німеччини і США, на якій буде обговорюватися питання транзиту газу через Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

"Ми дійсно обговорювали з канцлеркою питання про продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч. Будуть зустрічатися три міністри енергетики - України, Німеччини і США. Може там з'являться більш конкретні речі - перехід на зелену енергетику і зелений курс України", - підкреслив Зеленський.

Глава держави продовжив, що "для України перехід на зелену енергетику вимагає великих коштів і термінів".

"Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, і що вона може втратити після 2024 року і хто і які гарантії дасть Україні", - резюмував Зеленський.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    К нашему Ничто, приехало ихнее Никто ...Но она приехала, несомненно, сделать для Германии "дембельский аккорд ". Осенью уйдет на пенсию вместе с политическим негативом. А ее преемник объявит, что он тут не причем, это все это "папередники". Ну а Украину ждут еще более темные времена.Увы ..(с)
  • Evgeny N
    А хіба не голова держави повинен був обговорити основні етапи стратегії розвитку енергетики країни, а міністри на зустрічі проробити деталі цієї стратегії? Цеж питання національної безпеки і входить до царини голови держави, нє?
    Але для цього потрібно мати цю стратегію, розуміти наслідки того чи іншого етапу реалізації такої стратегії...
    От тільки, судячи з заяв цього найвеличнішого, ніхто ні в ОПі, ні в КабМіні не знає і не розуміє, що саме треба робити. 2 роки царювання коту під хвіст...
  • Hang Kong
    "Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.
    Он дурак? Президент хочeт знает кто в доме хозяин!!!
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