Зеленський після зустрічі з Меркель хоче зрозуміти, чи отримає Україна гарантії щодо газу
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.
"Ми дійсно обговорювали з канцлеркою питання про продовження транзиту газу через територію України після 2024 року. Поки що я вважаю, що це дуже загальні речі. Завтра буде важлива зустріч. Будуть зустрічатися три міністри енергетики - України, Німеччини і США. Може там з'являться більш конкретні речі - перехід на зелену енергетику і зелений курс України", - підкреслив Зеленський.
Глава держави продовжив, що "для України перехід на зелену енергетику вимагає великих коштів і термінів".
"Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, і що вона може втратити після 2024 року і хто і які гарантії дасть Україні", - резюмував Зеленський.