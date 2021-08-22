Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль"

Влада демонструє дріб'язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації.

Як передає Цензор.НЕТ, лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко прокоментував ранковий

інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.

Він зазначив, що влада, на жаль, демонструє слабкість у зовнішній політиці.

"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України!" – зазначив Кличко.

Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати українсько-німецькі відносини, на Банковій пів ночі розробляли план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що охорона не пропустила його в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом він мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. "Прибув в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - зазначив Кличко.

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