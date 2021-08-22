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Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль"

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Влада демонструє дріб'язковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту "Бориспіль"
Влада демонструє дріб'язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації.

Як передає Цензор.НЕТ, лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко прокоментував ранковий
інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.

Він зазначив, що влада, на жаль, демонструє слабкість у зовнішній політиці.

"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України!" – зазначив Кличко.

Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати українсько-німецькі відносини, на Банковій пів ночі розробляли план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що охорона не пропустила його в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом він мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. "Прибув в аеропорт "Бориспіль", де за протоколом як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - зазначив Кличко.

Влада демонструє дрібязковість і слабкість, - Кличко відреагував на інцидент із візитом Меркель в аеропорту Бориспіль 01

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Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    На великому фоні люба гнида почуває себе не комфртно , особливо такі великі лідери та їхні биканови ... Ну так себе попалити - флагштоки великі ,БЕЗКРИЛІ літаки для фону вови великі , крадівництво велике ... А ВІТАЛІКА ЗЛЯКАЛИСЬ!!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    а що, хтось досі думав, що зюзя - не гімно?
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Ну маленький это как раз твой недопрезидент
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