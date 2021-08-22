Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціювала консультації з Європейською комісією і Німеччиною з питання будівництва і введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2".