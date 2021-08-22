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Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський

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Київ ініціював консультації між Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціювала консультації з Європейською комісією і Німеччиною з питання будівництва і введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив український президент на пресконференції після зустрічі в Києві з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Зеленський заявив: "Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ми ініціювали проведення консультацій з Європейською Комісією та урядом ФРН найближчим часом".

Також читайте: Зустріч міністрів енергетики України, Німеччини і США щодо транзиту газу через Україну відбудеться 23 серпня, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Lev Zavago 2ac59658
    А если посмотреть на все перепитии вокруг пресловутого потока трезво..... Кто и что нам должен ? Есть продавец (ху и ло) и есть ЕГО товар (газ). И с какого перепуга "продавец" обязан учитывать чьи - то хотелки ? Кому хочу ,тому продаю и по той трубе ,какую считаю нужной.... Может нам надо было направить усилия на увеличение собственной добычи. В Украине своего газа хватило бы и еще продавать могли бы ... Нет, мы все силы бросили на унизительные просьбы -" не покупайте по той трубе , покупайте по нашей ,а то нам плохо !??" Время идет ,а воз и ныне там ! Надо заниматься собственной энергетикой ,искать альтернативу ! Что там думают в офисах ?
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Это чмо инициирует консультации когда до окончания строительства осталось меньше 15 км?
    Да пока они соберутся, то СП-2 уже будет достроен.
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