Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель

Німеччина готова підтримувати судову реформу і реформи в сфері правосуддя в Україні, заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу висловити свою високу повагу тим реформам, які підтримує президент і в сфері правосуддя, судової реформи. Це дуже важливі завдання, які відіграють велику роль для довіри громадян до своєї держави, і ми готові підтримувати, допомогти, як тільки ми можемо", - сказала Меркель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми знаємо, що дуже багато вакансій місць суддів, і тут наша допомога триває", - підкреслила канцлер.

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