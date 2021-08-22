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Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель

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Німеччина готова підтримувати судову реформу і зміни в українському правосудді, - Меркель
Німеччина готова підтримувати судову реформу і реформи в сфері правосуддя в Україні, заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу висловити свою високу повагу тим реформам, які підтримує президент і в сфері правосуддя, судової реформи. Це дуже важливі завдання, які відіграють велику роль для довіри громадян до своєї держави, і ми готові підтримувати, допомогти, як тільки ми можемо", - сказала Меркель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми знаємо, що дуже багато вакансій місць суддів, і тут наша допомога триває", - підкреслила канцлер.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Народ, я, може десь пропустив... а що, ОАСК, вовчий суд - вже закрили? Якщо закрили - то, напевне, судова реформа хоч якось просувається...
    А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
  • юрий П cf937564
    О! Я-Я...Натюрлих...
  • Andy Jumeirach
    германия готова
    германия поддержит
    германия хочет
    германия обеспокоена
    германия - мудачка в лице меркель
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