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Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca

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Австрія передала Україні 500 тис. доз вакцини AstraZeneca
Уряд Австрії передав Україні 500 тисяч доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nachrichten.

Перша партія (250 тисяч доз) прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня.

Доставка препарату до Києва збігається у часі з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга.

Друга частина партії вакцини має бути доставлена в Україну упродовж осені.

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Топ коментарі

  • Fox 1 b13bec2b
    На тобі, небоже, шо мені й даром не треба...
  • Phoenix. UA
    Фильтрующийся вирус ящура особеннобурно развивается в организме...
    - Короче, Склихасовский!
    - Тебе не интересно, не мешай.
    Особенно бурно
    развивается в организме,
    ослабленном никотином, алкоголем и...
    - ...излишествами нехорошими.
    ©
    🤣
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой завалят скоро Украину...нашим жмотам-жлобам-ворам и покупать не надо будет (но...деньги ковидные, выделенные из бюджета... при этом навряд ли целыми останутся))))
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