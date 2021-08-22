Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи"

Президент України Володимир Зеленський нагородив федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, Зеленський подякував Меркель за тверду підтримку України в ключових питаннях, а також зауважив, що її візит до Києва напередодні 30-річчя української незалежності і старту Кримської платформи є дуже важливим.

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому разі, в будь-якому статусі і в будь-який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні. Дякую", - сказав Зеленський.

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"Орден Свободи" - державна нагорода України для відзначення видатних та особливих заслуг в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

"Орден Свободи" є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства (до 2008 року таким був орден князя Ярослава Мудрого).