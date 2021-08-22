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Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн

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Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн
У неділю, 22 серпня, найманці російсько-окупаційних військ на сході України тричі порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Один із ворожих обстрілів був зафіксований біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

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"Унаслідок ворожого обстрілу один військовиослужбовець зазнав несумісного із життям вогнепального поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Светлая память.

    В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 2325
  • какая разніца
    В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 894
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн - Цензор.НЕТ 7195

    ...
    Ещё один... ушел... с передовой
    Не помахав рукою на прощанье
    Он был такой же, как и мы с тобой
    "Вернусь живым" давал кому-то обещанье....
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