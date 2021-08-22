Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український воїн
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Один із ворожих обстрілів був зафіксований біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.
Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовиослужбовець зазнав несумісного із життям вогнепального поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.