Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі". ФОТО

У мережу потрапили кадри російських снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовувалися в Сирії і на Донбасі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на одному з російських мілітарних телеграм-каналів.

У повідомленні зазначається: "Процес підготовки до використання 152-мм коректованих артилерійських боєприпасів 3ОФ39 "Краснопіль" на навчаннях 120-ї гвардійської артилерійської бригади.

Підрозділи бригади відомі своїми бойовими відрядженнями на Донбас і в Сирію, де ними успішно застосовувався, зокрема, і цей тип боєприпасів".

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