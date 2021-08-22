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Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовують на Донбасі". ФОТО

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У мережу потрапили кадри російських снарядів "Краснопіль", які "успішно застосовувалися в Сирії і на Донбасі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на одному з російських мілітарних телеграм-каналів.

У повідомленні зазначається: "Процес підготовки до використання 152-мм коректованих артилерійських боєприпасів 3ОФ39 "Краснопіль" на навчаннях 120-ї гвардійської артилерійської бригади.

Підрозділи бригади відомі своїми бойовими відрядженнями на Донбас і в Сирію, де ними успішно застосовувався, зокрема, і цей тип боєприпасів".

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Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 01
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 02
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 03
Російські ЗМІ публікують фото керованих снарядів Краснопіль, які успішно застосовують на Донбасі 04

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А зеленая пошесть заморозила программу развития управляемых точных средств поражения. Да что говорить -- даже обычных снарядов не закупили.
  • Marko Lukash
    Какцапы уже и не шифруются.
  • Панас Стець
    Все кацапские "краснополи" нужно густо засеять "Квітниками"....
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