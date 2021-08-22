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В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП

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В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила інформацію, що в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваний в одержанні хабара у розмірі 90 тисяч доларів, відправлений під арешт із можливістю внесення застави у 5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці САП.

"21 серпня 2021 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомлено про підозру члену Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) за одержання неправомірної вигоди в розмірі 90 тис. дол. США, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - наголошується в повідомленні.

У САП додали: "22 серпня 2021 року Вищим антикорупційним судом повністю задоволено клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та обрано для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн".

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Taras Berezovets
    @TarasBerezovets

    На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
    каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».

    «Наверх» это в ОП и Зеленскому.
  • буков
    Нема куди, Гетьман лейтенант СБУ, Баканов ст лейтенант... В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП - Цензор.НЕТ 5168
  • Reagan Ron
    От самого названия комиссии несет взятками за километр,отпустите бедолагу и научите его делиться к кем нужно,может он не знал правил.
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