Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові
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Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання звільнення кримських татар, жителів окупованого Криму, які є політв'язнями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.
У повідомленні зазначається: "Під час телефонної розмови подякував Реджепу Таїпу Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія".