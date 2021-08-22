Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання звільнення кримських татар, жителів окупованого Криму, які є політв'язнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

У повідомленні зазначається: "Під час телефонної розмови подякував Реджепу Таїпу Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія".

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