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Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові

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Зеленський обговорив з Ердоганом питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому півострові
Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання звільнення кримських татар, жителів окупованого Криму, які є політв'язнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

У повідомленні зазначається: "Під час телефонної розмови подякував Реджепу Таїпу Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом і підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Росія".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А Крим звільняти разом ?
  • Ksenia VB
    А чому не спробувати ?
    Поторгуватися за газопровід ?
    Рашка точно би поступилась.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а у фрау Меркель просил такого содействия ? глаза в глаза, а не по телефону...
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