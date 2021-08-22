Болгарію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Стоєв

Міністр закордонних справ Светлан Стоєв здійснить робочий візит до України 23-25 серпня. Він візьме участь у саміті Кримської платформи, в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності України і у вшануванні 200-річчя від дня заснування міста Болград.