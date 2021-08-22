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Болгарію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Стоєв

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Болгарію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Стоєв
Міністр закордонних справ Светлан Стоєв здійснить робочий візит до України 23-25 серпня. Він візьме участь у саміті Кримської платформи, в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності України і у вшануванні 200-річчя від дня заснування міста Болград.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Болгарії.

"23 серпня міністр Стоєв представлятиме Болгарію на установчих зборах Кримської платформи, в яких візьмуть участь понад 40 закордонних делегацій", - йдеться в повідомленні.

Також 24 серпня міністр візьме участь в офіційних заходах у Києві, присвячених 30-річчю незалежності України.

25 серпня Светлан Стоєв стане гостем болгарської громади в місті Болград Одеської області, де офіційно відкриються ювілейні заходи з нагоди 200-річчя міста.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
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  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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