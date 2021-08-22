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Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу". ВIДЕО

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Друзі та подруги, вітаємо вас на шостому, особливому, випуску "Легко-шоу"!Сьогодні будемо легко говорити про дуже серйозне – українську ідентичність і витоки політичної нації.

Звідки родом українці? Хто запустив токсичний міф про націю кріпаків і страждальців, у яких нічого не було? Ким насправді були українці в Речі Посполитій? Адже це була одна із найбільших держав Європи у ранньому Новому часі. Руська шляхта у Речі Посполитій не асимілювалася, говорила на рівних, вимагала прав і отримувала їх. При цьому говорила власною – руською – мовою, використовувала руське право і відчувала себе частиною хай і неіснуючої, але окремої держави – Країни Руської.

Гостями особливого випуску до Дня Незалежності стали історики Наталя Старченко та Олексій Сокирко, а також музикант Іван Семесюк.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Коли зустрілись всі свої, Українці.
    Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне Легко-шоу - Цензор.НЕТ 9109
  • Святослав Сагайдачный
    Хто ми є? Руйнуємо міфи про націю страждальців і селян-кріпаків | Оптимістично-історичне "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 4053
    Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто
    з вільними, гордими громадянами Українцями!
    Мацква - відстале велике місто - село, з жахливими
    люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
  • Игорь Билык
    Главное москалей обкакенить, а история то такое...Настоящие патриоты в интэрнете должны знать только песню про Пуйла)
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