Україна має показати свої військово-технічні досягнення та витрати на силовий блок, - Зеленський про проведення параду

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи майбутнє проведення святкового параду до Дня Незалежності, заявив, що хотів би продемонструвати до ювілею військово-технічні досягнення держави і, відповідно, вкладені в силовий блок бюджетні кошти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Інтер" у неділю.

"У такий важливий рік, під час найважливіших самітів ми маємо показати все, що є в Україні - якої якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюся. І я хотів би, щоб на 30-річчя нашої незалежності - я казатиму вже: відновлення нашої незалежності - ми маємо показати всі наші досягнення і парад. Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, вертольоти, ми покажемо, як за останні 2 роки змінився технічний склад нашого Міністерства внутрішніх справ. А це не лише Національна поліція, це і прикордонники, це і вертольоти ДСНС, це не лише українські вертольоти, але і французькі..." - заявив Зеленський.

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Він також додав, що "люди мають побачити, на що держава витрачала кошти".

Як повідомлялося, у 2019 році президент України скасував проведення параду до Дня Незалежності, замість цього направивши 300 млн грн на премії військовим.

У 2020 році Зеленський також скасував проведення військового параду, прокоментувавши, що "військова техніка має бути присутня на передовій, а не перетворюватися на атракціон".

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