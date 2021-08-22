МЗС презентувало логотип Кримської платформи. ФОТО

Міністерство закордонних справ увечері 22 серпня оприлюднило логотип Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці МЗС.

За словами заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, в логотипі запущена унікальна айдентика Кримської платформи, власний бренд. Він складається із логотипу та слогану в поєднанні з відповідною кольоровою гамою.

Кожен із цих елементів несе символізм і закодовані значення, які змістовно об'єднані в єдиний слоган Кримської платформи - "Крим - це Україна: сильніші разом".

Крим зберігає пам’ять про давність винайденої греками демократії, яка стала однією з основних цінностей світової спільноти.

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Саме це відображено в логотипі Кримської платформи: стовпи демократії, які зберігає Херсонес, і птах – символ свободи і миру

Разом ці символи поєднуються в обриси і кримськотатарської тамги, і українського тризуба – Україна є частиною європейської цивілізації, поділяє цінності свободи, миру та взаємоповаги.

Синергія кольорів українського і кримськотатарського прапорів стає аналогією самого саміту, де об’єднання зусиль робить нас сильнішими на шляху до деокупації Криму.

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