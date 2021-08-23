Поліція затримала ветеранів, які протестували проти Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Черкаській області відбулися сутички між ветеранами і правоохоронцями перед церемонією підняття Державного прапора за участю президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 23 серпня, в День Державного Прапора України в Черкаській області Володимир Зеленський мав відкривати арт-об'єкт "Серце України" і піднімати державний прапор.

Як передає Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі "Нацкорпусу" повідомляється, що ветерани і патріоти Черкащини, які також прибули на захід, спочатку були заблоковані посеред траси кордоном з поліцейських.

Пізніше, як зазначається, поліція взяла їх у кільце і почала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом.

"Ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити Зеленському кілька питань, зокрема щодо політики капітуляції та безкарності проросійських сил. Натомість всі сили правоохоронців були кинуті на те, щоб не допустити ветеранів до місця зустрічі з президентом.

Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

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