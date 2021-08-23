Учора від ворожої кулі на Донбасі загинув воїн 28-ї ОМБр Юрій Михайлов. ФОТО

22 серпня від кулі найманця РФ на взводному опорному пункті загинув воїн 28-ї ОМБр лейтенант Юрій Олександрович Михайлов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"28-ма бригада в скорботі… З сумом повідомляємо, що вчора під час несеннч служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів. За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

"Не забудемо, не пробачимо! Вічна пам'ять та слава загиблим Героям!" - наголошують у бригаді.

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