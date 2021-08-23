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Установчий саміт "Кримської платформи". ВIДЕО

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Сьогодні, 23 серпня, в Києві стартує інавгураційний саміт "Кримської платформи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині на урочистий захід прибувають члени іноземних делегацій. Тут уже перебуває президент Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба, представники ОПУ, спікер ВР Дмитро Разумков.

Згідно з анонсом, опублікованим на сайті Офісу Президента, об 11:25 запланована церемонія фотографування учасників саміту. Об 11:30 розпочнеться відкриття саміту.

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Репоед лапотый, ты, долбодятел козломордый возьми методичку и почитай, когда вы, репоеды лаптекопытные, захватили Крым, а когда Порошенка выбрали президентом. Учи матчасть, быдло.
  • Павло ШОвте
    Прибуття іноземних делегацій на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 4236
  • Украина побеждает и победит
    Брешеш, собака.
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