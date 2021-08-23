Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський

Зеленський вважає відкриття саміту "Кримської платформи" знаковою подією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувається дуже знакова подія. Вперше з моменту окупації Криму це питання винесено на міжнародний рівень. 7 років тому РФ окупувала частину нашої країни. Його (Криму. - Ред.) площа 27 тис. кв. км. Це більше, ніж деякі країни ЄС і світу... Український Крим був гарантією регіональної безпеки. Але сьогодні Крим - це порохова бочка. Від початку окупації Москва втричі збільшила там свою військову присутність. Крим перетворився на військову базу, на територію, де грубо і систематично порушуються права і свободи людини", - зазначив Зеленський.

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