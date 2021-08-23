Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський

5 57846
Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський
Україна зробить все для того, щоб повернути Крим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Без гарантування належної системи безпеки на Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим. Також окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї системи міжнародної безпеки, принципів територіальної цілісності. Без відновлення довіри до них жодна країна не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території", - зазначив Зеленський.

"Україна і я особисто робитимемо все для того, щоб повернути Крим. Щоб Крим став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі юридичні і дипломатичні засоби", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Крим - порохова бочка. Москва втричі збільшила там свою військову присутність, - Зеленський

"Наодинці наша Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні і підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова", - додав президент.

"Сьогодні необхідні подальші дієві кроки для звільнення Криму, наші спільні зусилля змогли б позбутися збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях, і це не тільки Крим - це і тимчасово окуповані території українського Донбасу", - заявив Зеленський.

Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Зачем унижать 40+ миллионную нацию фразой "самостоятельно Украина НИКОГДА не сможет вернуть Крым" ?

    Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
    Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
  • Павло ШОвте
    Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 218
  • Ostap Bender c683cd52
    Публичное признание в своей импотенции. Зато об этом мудро умолчал на стадионе - это был его секретный план по освобождению, который знал только он.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини