Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський

Деокупація Криму є кінцевою метою роботи "Кримської платформи".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на урочистому відкритті саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Деокупація Криму - це кінцева мета моя, нашої країни, роботи в межах "Кримської платформи". Синергія наших зусиль має змусити РФ сісти за стіл переговорів щодо повернення нашого півострова", - зазначив президент.

Він також розповів, що сьогодні учасники "Кримської платформи" ухвалюють загальну декларацію країн-учасниць "Кримської платформи".

"Документ буде відкритим для приєднання, і я впевнений, що це створить потужне політичне підґрунтя для нашої роботи. Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту. Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного", - додав Зеленський.

"Тому ми пропонуємо вже сьогодні зосередитися на практичній роботі і координації зусиль щодо дуже конкретних питань, серед них - насамперед посилення санкцій, і захист прав людини, і подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному і Азовському морях", - йдеться у зверненні президента до учасників саміту.

Глава держави також зазначив, що офіс "Кримської платформи" вже почав свою роботу.

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"Ми пропонуємо визначити ваших уповноважених представників, які контактуватимуть з нашим офісом. "Кримська платформа" має стати центром ухвалення ключових міжнародних рішень щодо Криму. Від сьогодні ми фактично починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, нашого півострова. Цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупації АР Крим та міста Севастополь. Окупація півострова Крим почалася в Москві, деокупацію Криму точно ми почнемо в Києві", - заявив він.