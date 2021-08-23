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Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс

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Рано чи пізно Крим повернеться в Україну, - президент Латвії Левітс
Президент Латвії Егілс Левітс пропонує парламентам інших країн створити групи підтримки "Кримської платформи".

За його словами, ініціатива України "справді забезпечує об'єднання всіх країн, які відстоюють верховенство міжнародного права і готові тримати це питання на чолі пріоритетів", інформує Цензор.НЕТ.

"Латвія підтримує це, вона була серед перших країн, які заявили про участь у цій платформі. І зараз у нашому парламенті створена група в складі парламентаріїв, які підтримують "Кримську платформу". І ми пропонуємо іншим парламентам подумати про доцільність створення таких груп", - підкреслив президент Латвії.

"Також, вважаємо, що було б доцільно подумати про створення груп підтримки "Кримської платформи" в міжпарламентських міжнародних асоціаціях. Це сприяло б досягненню цілей платформи, підтримці релевантності питання Криму в міжнародному порядку денному", - додав він.

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Він також додав, що Латвія завжди підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.

"Ми хочемо запевнити вас, що рано чи пізно Крим повернеться в Україну", - резюмував він.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось, так, сама повернеться? Після пустопорожнього базікання ні про що? Без рішень і механізмів їх виконання? Та сміються з цієї платформи кацапи. Можливо, я помиляюся, але у даному випадку у мене повний скептицизм.
  • 5 копійок
    Кацапів від цього ковбасить ніпадєцкі.
  • Дорогой Я
    А было бы интересно посмотреть, какого цвета у аксенова мозг, и у таких же мерзавцев его пошиба.
    СБУ, СВР, я плачу налоги, все 30 лет...
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