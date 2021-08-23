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Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту

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Галущенко обговорив з міністрами енергетики ФРН і США гарантії для України щодо газового транзиту
У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини і США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" і реальні гарантії для України щодо збереження транзиту газу після 2024 року.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в межах установчого саміту "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати",- сказав Галущенко.

За його словами, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з тієї позиції, яка вже задекларована і озвучена Президентом України: не можна дозволити використовувати Російській Федерації газ, як зброю.

"Ми доволі детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу",- підкреслив Галущенко.

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Він також зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.

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Топ коментарі

  • юрий П cf937564
    это как,США и Германия,в случае если рашка перекроет нам транзит,будут поставлять нам газ? в чём гарантии,вашу западную маму?
  • Николай Гайдук d6aa28d5
    Гарантии. как и Будапештский меморандум. На гарантии надейся . а сам не плошай.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Основная угроза не экономическая. Основная угроза, что покуда единственный транзитный путь поставок газа через Украину хотя бы как-то прикрывает ее от полномасштабной кацапской агрессии. Когда появится альтернатива этого прикрытия уже не будет. А озабоченности европейских импотентов х@луша уже давно не боится.
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