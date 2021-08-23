Новини • Захоплення влади в Афганістані

Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба

420274
Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба
З аеропорту Кабула вилетів літак, на борту якого перебуває понад 100 громадян, які заявили про бажання евакуюватися з Афганістану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак відправився з Кабула. На його борту - понад 100 громадян", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український літак із Кабула приземлився у Києві: на борту 83 людини, зокрема 31 українець (оновлено)

"Україна - разом з тими афганцями, які сьогодні стикаються із загрозою", - додав Кулеба.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • буков
    100 громадян яких країн?
  • NavigatorUR
    ..а воно вже в українському Іл-76 хотіло везти 500 людей....))) Воно ж навіть не розуміє... що літак іде до Києва без посадки ... І слава Богу Туркменія дозволила проліт через свій повітряний простір цього літака , що значно скоротило час льоту до України. Нашому Іл-76 туркмени не дозволили використати ВП і літак сідав у Пакистані на заправку. Воно не розуміє...що повна завантаженність потребує додаткову посадку для дозаправки. Як на мене... Панас дитинка... з фантастичними мріями..))))
  • Гыг с Вами
    да ладно вам,свмолет улетел имея окно возможности это сделать..он не один стоит в очереди на вылет,и рушить все планы эвакуации никто не позволит.для ее обеспечения работают наземные силы,пво,вертолеты прикрытия на каждый взлет.поэтому загружают всех,кто готов на данный момент эвакуироваться.
    а сидеть и ждать,когда все украинцы со всех концов афгана соберутся на борт нет реальной возможности
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини