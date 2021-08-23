Литва працюватиме над посиленням санкцій проти РФ, - Науседа
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на установчому саміті Кримської платформи в Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми об'єднані уявленням про те, що права кримчан мають бути відновлені повністю відповідно до міжнародного права. Ми всі залишаємося відданими прихильниками української територіальної цілісності й суверенітету. Ми працюватимемо над посиленням санкцій і міжнародних зусиль доти, доки Україна не відновить свого суверенітету над територією Криму", - сказав Науседа.
Президент висловив сподівання на те, що питання Криму перебуватиме в переліку головних питань міжнародного порядку денного.
"Литва ніколи не визнає окупації Криму. Для кожного литовця надзвичайно зрозуміло, що Крим - це невід'ємна частина незалежної України", - додав Науседа.
Він також наголосив, що Литва підтримує всі зусилля щодо посилення українських державних інституцій та посилення верховенства права, забезпечення справедливої конкуренції на ринку.