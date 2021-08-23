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Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід

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Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід
У Росії різко відреагували на проведення саміту "Кримська платформа" в Києві. На думку російської сторони, він є недружнім щодо РФ.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього щодо нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо "російського регіону", щодо Криму. В цьому плані ставлення абсолютно однозначне - ставимося як до антиросійського заходу", - сказав прессекретар Путіна.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    типа "антироссийское" это что-то плохое
  • Павло ШОвте
    Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 7379
  • Павло ШОвте
    Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 1727
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